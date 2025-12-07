Diosdado Cabello llamó a Venezuela a prepararse para “una lucha armada”

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, aseguró este sábado que ante la amenaza del gobierno de Estados Unidos de atacar militarmente a Venezuela al pueblo venezolano no le espera otra cosa sino una gran victoria.

"Venimos de cuatro meses intensos de amenazas, de terrorismo sicológico contra el pueblo, y aun así este pueblo se ha levantado en cada situación, en cada momento, sin temor, sin pesimismo, por el contrario lo ha hecho con una convicción total de que vamos por el camino correcto”, afirmó durante el acto de juramentación de los Comandos de Comunidad Bolivarianos Integrales (CCBI), estructuras que conforman las nuevas bases del Partido de la Revolución.

Cabello advirtió a quienes planean agredir a Venezuela para provocar un cambio de régimen que en el país el liderazgo político encabezado por el presidente, Nicolás Maduro, ha procurado prepararse para el paso de la lucha no armada a la lucha armada, así que no se encontrarán un país desprevenido.