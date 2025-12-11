Enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya

Al menos 13 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en los enfrentamientos militares entre Tailandia y Camboya, en medio de una escalada que continúa entre los ejércitos de ambos países, que se disputan el control de territorios en la frontera compartida. En Camboya, el total de civiles fallecidos subió de siete a nueve, mientras que se han contabilizado 46 heridos y 127.133 personas evacuadas. Por su parte, en Tailandia todos los fallecidos son militares. Asimismo, al menos 68 personas resultaron heridas en el lado tailandés de la frontera desde el domingo, cuando empezaron los enfrentamientos, por las que más de 400.000 ciudadanos han tenido que abandonar sus hogares. Las autoridades tailandesas informaron también del cierre de 10 hospitales, 180 centros de salud comunitarios y 1.168 escuelas a lo largo de la divisoria. Por otro lado, Camboya, que ha cerrado 635 escuelas, denunció que Tailandia está lanzando gas tóxico en sus operaciones aéreas.