Putin reafirma el apoyo de Rusia a Venezuela

El presidente ruso, Vladimir Putin, habló ayer por teléfono con su par venezolano, Nicolás Maduro, y le aseguró el apoyo de Moscú al rumbo de su gobierno en medio de un clima de presión internacional y crecientes tensiones con Estados Unidos, según informó el Kremlin.

El gobierno de Caracas precisó que ambos líderes reafirmaron “el carácter estratégico, sólido y ascendente” de la relación bilateral.

El comunicado oficial detalló que Putin “ratificó de manera firme y categórica su apoyo” a Maduro y a “los esfuerzos nacionales por consolidar la paz y la estabilidad política en Venezuela”.

El mandatario ruso subrayó que el pueblo venezolano “merece absoluto respeto en su lucha legítima por su soberanía e independencia”.

Además, manifestó su disposición de avanzar en la implementación de iniciativas bilaterales, con especial énfasis en el sector petrolero, afectado por el nuevo recrudecimiento del conflicto entre Caracas y Washington.

La llamada se produjo un día después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa de Venezuela, la última táctica de la administración del presidente Donald Trump para aumentar la presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Durante un testimonio ante el Congreso, la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, vinculó la incautación del buque con los esfuerzos antidrogas de la administración Trump en la región.

Vale remarcar que desde septiembre, fuerzas militares estadounidenses han desplegado operativos navales en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, con el objetivo, según Washington, de interceptar embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que habló por teléfono con el líder venezolano. “No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”, detalló Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando se le preguntó si la llamada había tenido lugar.