Europa enfrenta récord de contagios por la nueva variante Influenza A H3N2

Esta propagación anticipada y acelerada en invierno generó una presión sin precedentes sobre los sistemas de salud, especialmente en Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote se adelantó entre tres y seis semanas respecto a temporadas anteriores.

Los casos crecen rápidamente, especialmente entre menores de 45 años y niños. Los centros de salud y hospitales se encuentran saturados en algunas ciudades, e incluso se han suspendido cirugías por falta de personal.

Por su parte, las autoridades sanitarias están sugiriendo nuevamente el uso de mascarillas para aquellos que presentan síntomas relacionados.

Este subclado del virus de la gripe tiene cambios en su estructura que le permiten esquivar parcialmente la inmunidad adquirida de manera natural o a través de las vacunas, lo que potencia su capacidad de propagación, especialmente en entornos cerrados.

Su aparición coincide con otros virus respiratorios como el VRS y el SARS-CoV-2, complicando además el diagnóstico preciso de las infecciones y sobrecargando los servicios de salud.