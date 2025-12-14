Al menos 10 muertos en tiroteo en la playa de Bondi, Sídney

Un tiroteo en la playa de Bondi, al este de Sídney, dejó al menos diez personas muertas y una docena de heridas este domingo.

La policía detuvo a dos individuos sospechosos de los disparos y pidió a los ciudadanos que se refugien y eviten la zona mientras se lleva a cabo la investigación. Entre los heridos, al menos seis fueron trasladados a hospitales locales.

El ataque ocurrió durante la celebración de una fiesta judía en la popular playa, que suele recibir a numerosos turistas y locales. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a al menos dos tiradores vestidos de negro, así como escenas de pánico con personas huyendo y víctimas tendidas en el suelo mientras eran atendidas por paramédicos.

Las autoridades continúan trabajando en la escena, y se espera que se den más detalles a medida que avance la investigación.