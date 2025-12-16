Encontraron presos muertos en una cárcel en Ecuador

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) de Ecuador informó que 15 reclusos de la prisión del Litoral fueron encontrados muertos entre el pasado jueves y domingo. Las autoridades agregaron que los cuerpos no presentaban signos de violencia y que los servicios de medicina legal se encuentran realizando las autopsias, por lo que los exámenes forenses permitirán esclarecer si los decesos se produjeron por factores naturales, enfermedades o hechos violentos.

Estas personas tenían entre 22 y 45 años de edad y se encontraban en distintos pabellones de la cárcel. Vale recordar, que la Penitenciaría del Litoral es considerada la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, y que ya ha sido escenario de varios episodios violentos en los últimos meses.