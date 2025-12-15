Bombardeo israelí dejó al menos cinco muertos en Ciudad de Gaza

Israel llevó a cabo este sábado un bombardeo en la Franja de Gaza que impactó contra un vehículo civil en el barrio de Tel al Hawa, en el suroeste de la Ciudad de Gaza, y dejó al menos cinco personas muertas y más de una veintena de heridos, según informaron la Defensa Civil y fuentes médicas del enclave palestino. El ataque, realizado con un dron, se produjo en una zona urbana y volvió a tensar el frágil alto el fuego vigente entre Israel y el movimiento islamista Hamas.

Horas después, el gobierno israelí informó la muerte del objetivo del bombardeo, Raad Saad, a quien identificó como un alto responsable del ala militar de Hamas. El Ejército israelí describió a Saad como “uno de los arquitectos” del ataque del 7 de octubre de 2023, y estaba al frente de la sede de producción de armas de las Brigadas Ezzedin al Qassam. En un comunicado conjunto, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, señalaron que la operación fue ordenada en respuesta a la activación de un artefacto explosivo que hirió levemente a dos soldados israelíes de la reserva durante una operación en el sur de la Franja.