Reabrió parcialmente el Louvre

El Museo del Louvre reabrió parcialmente la jornada pasada después de que el personal votara a favor de extender una huelga por mejores salarios y mejores condiciones laborales. Los sindicatos afirmaron que la frustración ha aumentado por la escasez de personal, el envejecimiento de la infraestructura y el aumento previsto del precio de las entradas para visitantes no europeos. Sumado a todo esto, la tensión se ha agudizado aún más por las consecuencias del robo de joyas de la corona, un hurto ocurrido el pasado octubre a plena luz del día que expuso graves fallos de seguridad en el Museo. La decisión sindical se tomó durante una asamblea general matutina, luego de que los trabajadores aprobaran la huelga por unanimidad a principios de esta semana, y aún no está claro cuando culminaría la protesta en su totalidad.