Tragedia en Brasil por un accidente de colectivo

Al menos 15 personas murieron y varias más sufrieron heridas cuando un colectivo que transportaba a cerca de 60 peregrinos religiosos volcó en una ruta en el interior del estado brasileño de Alagoas, uno de los estados más empobrecidos del nordeste del país. El vehículo transportaba personas hacia Juazeiro do Norte, uno de los principales destinos religiosos de Brasil por contar con una estatua gigantesca de un venerado sacerdote conocido como Padre Cícero.

Las víctimas, aún sin identificar, fueron siete mujeres, cinco hombres y tres niños. La gobernación no informó el número de heridos, pero indicó que numerosos pasajeros fueron trasladados a hospitales en municipios vecinos y que utilizó helicóptero para transportar a los más graves. Tras el accidente, equipos de bomberos, personal médico de urgencias y agentes estatales llegaron rápidamente al lugar para asistir a los pasajeros y organizar el traslado de los heridos. Las tareas de rescate se extendieron durante varias horas debido a la magnitud del vuelco y a la cantidad de personas atrapadas entre los restos del ómnibus. De acuerdo con algunos de los sobrevivientes, el conductor del vehículo perdió el control en una curva, invadió el carril contrario y terminó volcando. El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha declarado luto oficial de tres días por la tragedia y se desplazó hasta el lugar del accidente para coordinar las acciones de rescate.