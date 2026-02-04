España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

España se suma a un número creciente de países, como Australia, Francia y Grecia, que han adoptado o están considerando medidas para restringir el acceso de los menores de edad a las redes sociales. De esta forma, y ante el plenario de la Cumbre Mundial de gobiernos que se celebra en Dubái, el presidente español Pedro Sánchez anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

“Hoy, nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca debieron navegar solos. Ya no lo aceptaremos”, destacó el mandatario al anunciar esa prohibición como parte de un paquete de normas para encarar lo que considera abusos de las plataformas tecnológicas y proteger a los menores. Sánchez afirmó que España exigirá a las empresas de redes sociales que aplicaran la prohibición con sistemas de verificación de edad, “no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen”.

Sumado a esto, el presidente destacó que España presentará un proyecto de ley la próxima semana para exigir responsabilidades a los directivos de las redes sociales por contenido ilegal y de incitación al odio, así como para penalizar la manipulación algorítmica y la amplificación de contenido ilegal. El líder del PSOE también afirmó que la Fiscalía exploraría maneras de investigar posibles infracciones legales por parte de Grok, de Elon Musk, así como de TikTok e Instagram, parte de Meta.