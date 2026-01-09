Guerra al narco: Trump anunció acciones directas contra los cárteles mexicanos

El presidente de Estados Unidos afirmó en una entrevista con Fox News que su administración avanzará directamente contra las organizaciones narcotraficantes. Aseguró que casi todo el tráfico marítimo de drogas fue eliminado y responsabilizó a los cárteles por miles de muertes al año.

En una entrevista con la cadena Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno comenzará a actuar “en tierra” contra los cárteles mexicanos, tras asegurar que el 97 % del tráfico de drogas por vía marítima ya fue eliminado.

Durante la conversación, Trump sostuvo que “los cárteles controlan México” y calificó la situación como “muy triste”. En ese marco, los responsabilizó tanto por el ingreso de drogas a territorio estadounidense como por la muerte de entre 250.000 y 300.000 personas al año en Estados Unidos a causa del narcotráfico.

El mandatario señaló que, si bien las cifras de tráfico de drogas y muertes “están empezando a bajar”, aclaró que cualquier número sigue siendo inaceptable. “Incluso una sola muerte ya es demasiado”, enfatizó.

Trump también vinculó la ofensiva contra los cárteles con su política de control fronterizo. Afirmó que la frontera había sido “un desastre histórico” antes de su llegada al poder y aseguró que su administración logró revertir esa situación de manera rápida y más eficaz que durante su primer mandato.

Las declaraciones refuerzan el tono confrontativo del presidente en materia de seguridad y narcotráfico, y anticipan una posible escalada de tensiones con México si se avanza en acciones directas contra los cárteles en territorio terrestre.