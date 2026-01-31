Cuba denuncia el bloqueo energético de Trump

Tras las amenazas de Donald Trump, quien anunció que impondrá aranceles punitivos a los países que le vendan petróleo a Cuba, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció ayer “la naturaleza fascista, criminal y genocida” del Gobierno de Estados Unidos.

“Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con multas puramente personales”, escribió el mandatario cubano en la red social X.

La Casa Blanca justificó la medida como una acción necesaria para proteger la “seguridad nacional” frente a lo que calificó como la “influencia maligna” de la isla en el hemisferio.

Trump señaló que Cuba se encuentra “al borde del colapso” y que su administración busca cortar el suministro vital de energía que el país recibía, principalmente, de Venezuela.

El decreto presidencial acusa al gobierno cubano de albergar capacidades militares y de inteligencia de potencias adversarias, además de brindar refugio a “grupos extremistas”.

“Cuba no podrá sobrevivir sin el petróleo de Venezuela. Es una nación que está muy cerca del colapso”, declaró en las últimas horas. La advertencia ha generado una ola de incertidumbre en el sector empresarial y diplomático en La Habana.

Cuba precisa en torno a 110.000 barriles de petróleo diarios, según distintas estimaciones y a falta de datos oficiales. De esta cantidad, cerca de 40.000 provienen de su producción nacional de crudo, con lo que aproximadamente dos tercios deben ser importados.

“Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EE.UU. contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país”, sostuvo el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Y añadió: “EE. UU. recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio”.