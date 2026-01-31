Operaron a Lula Da Silva

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue operado con éxito ayer de unas cataratas en el ojo izquierdo y, tras ser dado de alta, se recuperará hasta la jornada de mañana en la residencia de campo de la Presidencia, según informaron fuentes oficiales. La cirugía realizada en el Hospital de Olhos de Brasilia y concluyó “sin complicaciones”. La operación fue programada luego de realizarse los exámenes preoperatorios el jueves, días después de que regresara de su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en Panamá, donde estuvo activo en la agenda internacional.

Anteriormente, el mandatario de 80 años había pasado por una cirugía por una hemorragia intracraneal, tras un accidente doméstico, en 2024. Por su parte, indicó que, si su estado de salud lo quiere, peleará por la reelección en el mes de octubre.