Estados Unidos instó a sus ciudadanos a salir de Venezuela

El Buró de Asuntos Consulares de Estados Unidos instó a los ciudadanos norteamericanos que se encuentran en Venezuela a dejar el país “inmediatamente”. La advertencia se difundió en X y se fundamenta en reportes sobre milicias armadas, conocidas como colectivos, que estarían instalando bloqueos en rutas y revisando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o vínculos con Washington.

El organismo aconsejó a sus connacionales mantenerse alerta, actuar con precaución al viajar por carretera y seguir de cerca la información de aerolíneas y páginas oficiales. Además, recordó que Venezuela se encuentra en el nivel más alto de advertencia para viajeros, con riesgos que incluyen detenciones arbitrarias, terrorismo, secuestros, disturbios civiles y deficiencias en la infraestructura sanitaria.