Israel bombardea Gaza y colonos agreden a palestinos en Cisjordania

Al menos tres palestinos fueron asesinados y 15 resultaron heridos por ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel, pese al alto el fuego vigente en la Franja de Gaza, mientras que un bebé de apenas siete días falleció a consecuencia del intenso frío y la falta de suministros humanitarios debido al bloqueo israelí al ingreso de ayuda para la población del enclave.

Las agresiones por parte de las FDI se produjeron en Jan Yunis y en la ciudad de Gaza, donde incluso fue bombardeado el campamento de refugiados Al Mawasi, una teórica “zona segura” en la costa central del enclave. Con estos fallecidos ya son 441 los palestinos muertos en ataques israelíes a pesar de la tregua que comenzó el 10 de octubre. Los heridos rebasan los mil 223. El primer ministro de Israel y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, calificó a los responsables como “un puñado de extremistas” e instó a las fuerzas de seguridad a perseguirlos por “el intento” de hacer “justicia” por mano propia.