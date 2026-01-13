Desde Cuba aseguraron que no hay conversaciones con las autoridades estadounidenses

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que “no existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos” después de que su par estadounidense, Donald Trump, instase a La Habana a alcanzar “un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, en una nueva escalada de la presión que busca ejercer Washington contra el gobierno de la isla.

“Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, escribió Díaz-Canel en X, donde agregó que por ahora tan sólo hay “contactos técnicos” entre ambas partes en el “ámbito migratorio” en base a unos acuerdos que La Habana, según el presidente, “cumple escrupulosamente”.

“Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco. Sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”, remarcó el líder cubano.

Vale recordar, que a través de su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos había comentado que sugería a Cuba “que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, sin ahondar en el punto. El republicano ha endurecido el tono con la isla desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha repetido que el gobierno de Díaz-Canel caerá pronto, entre otras razones por la mala situación económica del país. El pasado viernes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo que Cuba no va a “vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje” de las autoridades estadounidenses tras participar en el acto de homenaje en Caracas a los caídos en los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano.