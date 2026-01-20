Otro accidente de trenes en España: el maquinista murió y hay al menos 37 heridos



Un tren de la red Rodalies de Cataluña chocó este martes contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías en la provincia de Barcelona, dejando como saldo un maquinista fallecido y al menos 37 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad. El hecho ocurrió entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, sobre la línea R4, en medio de intensas lluvias que afectaron a la región durante las últimas 24 horas.



Según informaron fuentes oficiales, el muro cedió por un movimiento de tierras y cayó sobre la vía justo cuando circulaba una formación con pasajeros, lo que provocó el impacto. “Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasajeros”, indicó Protección Civil a través de su cuenta en la red social X, donde también precisó que los servicios de emergencia trabajaban en el lugar para asistir a los heridos.



Para el operativo fueron desplegadas al menos 15 dotaciones de emergencia. El jefe de Bomberos de Barcelona, Claudi Gallardo, detalló en conferencia de prensa: “Tuvimos una alerta ferroviaria y nos hemos dirigido inmediatamente hacia aquí. Nos encontramos con un tren de la línea R4 que había impactado contra un muro que había cedido por un movimiento de tierras. Había un total de 37 personas dentro del tren; es un balance provisorio. Del total hay cuatro personas graves y una fallecida. Una persona estuvo atrapada y realizamos maniobras para poder liberarla”.



La víctima fatal fue identificada como el maquinista de la formación.



Dos descarrilamientos en un día



En paralelo, las autoridades informaron sobre un segundo incidente ferroviario ocurrido también este martes en Cataluña. En la provincia de Girona, una formación de la línea R1 perdió un eje y descarriló entre las estaciones de Blanes y Maçanet luego de que rocas cayeran sobre la vía como consecuencia del fuerte temporal que azotó la zona.



En ese convoy viajaban apenas diez pasajeros y, de acuerdo con el reporte oficial, no se registraron heridos. Ambos episodios reavivaron la preocupación por el impacto de las condiciones climáticas extremas en la seguridad de la infraestructura ferroviaria de la región.