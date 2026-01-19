Atentado en Kabul: explosión en un restaurante chino causó la muerte de 7 personas

Una explosión registrada este lunes en un restaurante chino ubicado en el distrito de Shahr-e-Naw, en el centro de Kabul, provocó la muerte de al menos siete personas y dejó a otras doce heridas, informaron la policía afgana y una organización humanitaria internacional. Horas después del ataque, el grupo Estado Islámico (EI) se atribuyó la responsabilidad del atentado, señalando que el blanco fue un restaurante chino que funcionaba dentro de un hotel de la capital afgana.

De acuerdo con el portavoz del comando de policía de Kabul, Khalid Zadran, el estallido ocurrió cerca de la cocina del local, que era propiedad conjunta de un ciudadano afgano, un ciudadano chino y su esposa. El restaurante era frecuentado por musulmanes chinos que residen o visitan Afganistán.

Entre las víctimas fatales se encuentra un ciudadano chino y seis afganos, mientras que varias personas resultaron heridas de diversa gravedad. Las causas del ataque continúan bajo investigación por parte de las autoridades afganas.

La ONG italiana EMERGENCY, que administra un centro quirúrgico cercano al lugar del hecho, informó que recibió a 20 personas tras la explosión, siete de las cuales ya habían fallecido al llegar. La organización aclaró que el número de víctimas es todavía provisional.

Según precisó el director de EMERGENCY en Afganistán, Dejan Panic, entre los heridos se encontraban cuatro mujeres y un niño. Imágenes tomadas en la zona muestran edificios con cristales rotos y vehículos circulando entre los restos del estallido, que sacudió uno de los barrios más transitados de la capital afgana.