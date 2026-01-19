La cifra de muertos asciende a 39 tras el descarrilamiento de dos trenes en España

Un grave accidente ferroviario ocurrido el domingo por la tarde en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, España, dejó al menos 39 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, según el último parte oficial difundido este lunes por la mañana. Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas fatales podría incrementarse en las próximas horas.

El siniestro se produjo tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en un tramo recto de la vía, viajaban cerca de 500 pasajeros. De los heridos, 48 permanecen internados, incluidos 12 pacientes en unidades de cuidados intensivos. El ministro de Transporte, Óscar Puente, se trasladó al lugar del hecho y señaló que el episodio resulta “tremendamente extraño”, ya que ocurrió en una vía que había sido renovada en mayo y no presentaba curvas en ese tramo.

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que viajará a Adamuz tras suspender su agenda internacional, incluida su participación en la cumbre de Davos. También se confirmó que los Reyes de España visitarán Córdoba este martes en señal de acompañamiento a las víctimas.

En paralelo, la Guardia Civil desplegó un operativo especial para agilizar la identificación de los fallecidos, habilitando oficinas para la toma de muestras de ADN en Madrid, Sevilla, Málaga, Córdoba y Huelva. Además, se enviaron peritos especializados al lugar del accidente para colaborar con la investigación.