Impactante choque entre dos trenes de alta velocidad en el sur de España: hay 21 muertos y más de 100 heridos



Un trágico accidente ferroviario conmociona al sur de España. Al menos 21 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas, 25 de ellas de gravedad, tras el choque y descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido este sábado en la provincia andaluza de Córdoba, a la altura de la estación de Adamuz.



Según informaron fuentes oficiales, el siniestro se produjo cuando una formación de la empresa privada Iryo, que cubría el trayecto Málaga–Madrid, descarriló por causas que aún se investigan e invadió la vía contigua. En ese momento, por esa misma traza circulaba un tren Alvia de la empresa estatal Renfe, que realizaba el recorrido Madrid–Huelva y que, al impactar, también se salió de los rieles.



El violento choque provocó que varios vagones quedaran completamente destruidos y que numerosos pasajeros quedaran atrapados entre los hierros, lo que obligó a un intenso trabajo de los equipos de rescate. En el lugar operan dotaciones de bomberos, servicios sanitarios, fuerzas de seguridad y personal de Protección Civil, que continúan asistiendo a las víctimas y trasladando a los heridos a distintos hospitales de la región.



Las autoridades españolas decretaron un amplio operativo de emergencia y anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente, considerado uno de los más graves en la historia reciente del sistema ferroviario de alta velocidad del país.