Desde Europa aseguran estar “comprometidos” con la defensa de su soberanía

Los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron su “plena solidaridad” con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos y señalaron que la operación militar “no supone ninguna amenaza para nadie”, después de que el presidente Donald Trump amenazara con imponerles aranceles. “Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como interés transatlántico compartido. El ejercicio danés, coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a esta necesidad. No supone ninguna amenaza para nadie. Solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente”, destacaron a través de un comunicado.