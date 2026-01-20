Francia no participará del Consejo de Paz de Trump

Según se informó en las últimas horas, Francia no tiene previsto dar una respuesta “favorable” por el momento a la invitación a unirse al Consejo de Paz promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, porque la propuesta cuestiona principios del multilateralismo y a Naciones Unidas. Además, indicaron que el documento “va más allá del mero marco de Gaza”, contrariamente a las expectativas iniciales. Esta iniciativa impulsada por Trump “plantea cuestiones de gran calado, en particular en lo relativo al respeto de los principios y de la estructura de las Naciones Unidas, que en ningún caso pueden ponerse en entredicho”, destacaron las autoridades.