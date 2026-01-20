Francia no participará del Consejo de Paz de Trump
El gobierno francés descarta unirse al Consejo de Paz promovido por Washington.
Según se informó en las últimas horas, Francia no tiene previsto dar una respuesta “favorable” por el momento a la invitación a unirse al Consejo de Paz promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, porque la propuesta cuestiona principios del multilateralismo y a Naciones Unidas. Además, indicaron que el documento “va más allá del mero marco de Gaza”, contrariamente a las expectativas iniciales. Esta iniciativa impulsada por Trump “plantea cuestiones de gran calado, en particular en lo relativo al respeto de los principios y de la estructura de las Naciones Unidas, que en ningún caso pueden ponerse en entredicho”, destacaron las autoridades.