México entregó 37 prisioneros a Estados Unidos

México anunció en las últimas horas el traslado a Estados Unidos de 37 presos de distintos centros penitenciarios del país considerados “una amenaza real para la seguridad” y que eran requeridos por vínculos con organizaciones criminales. Así, se convirtió en la tercera entrega de este tipo bajo el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum. “Esta mañana, el Gabinete de Seguridad de México trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país. La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, anunció el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.