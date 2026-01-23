Al menos dos muertos tras un deslizamiento de tierra en Nueva Zelanda

Dos personas perdieron la vida y varias siguen desaparecidas a raíz de deslizamientos de tierra que hizo estragos al pie del monte Maunganui, un destino turístico del norte de Nueva Zelanda, con varios campings y piscinas termales que quedaron sepultados bajo tierra y agua. Los servicios de emergencia desplegaron equipos especializados y perros rastreadores para localizar a posibles personas atrapadas bajo el lodo, manteniendo activo el operativo de búsqueda.

En redes sociales se compartieron imágenes y videos de los árboles enteros arrancados de raíz, vehículos y casas rodantes ya que el deslizamiento arrasó con todo lo que estaba a su paso.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, calificó como “profunda tragedia” las pérdidas humanas y materiales de las últimas 48 horas, provocadas por la lluvia y el viento que azotan varias zonas de la Isla Norte.

“El clima extremo continúa causando condiciones peligrosas en toda la Isla Norte. Actualmente, el Gobierno está haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados”, dijo a través de su cuenta en la red social X. Asimismo, el comandante de Bomberos y Emergencias de Nueva Zelanda, William Pike, indicó que los rescatistas oyeron voces bajo los escombros al llegar al lugar, pero después no volvió a suceder.