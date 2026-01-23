Colombia le respondió a Ecuador y anunció una imposición de aranceles del 30%

El Gobierno colombiano anunció ayer que aplicará un gravamen del 30% a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, una medida de reciprocidad a los aranceles que el presidente de ese país, Daniel Noboa impondrá a los productos colombianos ante una supuesta falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales, explicó que la medida no constituye una sanción ni una acción de confrontación, sino un instrumento legítimo para restablecer el equilibrio del intercambio comercial.

“La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio”, manifestó Morales.

Además, el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que se “suspenden las transacciones internacionales de electricidad” entre ambos países. Las naciones comparten una línea fronteriza que va desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía.

Solo para tener una idea sobre el impacto para Ecuador, la energía colombiana obedece a cerca del 12% de la demanda de ese país. Además, Colombia le ofrecía ese servicio a precios moderados.

El presidente ecuatoriano anunció el miércoles de manera sorpresiva que se aplicará “una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia” por “la falta de reciprocidad y acciones firmes” por parte de este país en la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, señaló Noboa en su cuenta de la red social X.