Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100% por acuerdo con China

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió en la jornada de ayer que impondrá impuestos aduaneros de 100% a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de una asociación entre ambos países anunciada la semana pasada.

El líder de la Casa Blanca indicó que el primer ministro canadiense Mark Carney “está muy equivocado” si “cree que va a convertir a Canadá en un ‘puerto de descarga’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos”.

El anuncio entre China y Canadá fue sellado el pasado 16 de enero. Carney calificó al mismo de “histórico”, en el marco de una “nueva asociación estratégica” con el gigante asiático.

Trump comunicó su amenaza a través de su cuenta personal en Truth Social. Allí, el mandatario retomó la estrategia de los aranceles como poder de fuego en el tablero geopolítico. “China se comerá a Canadá”, denunció el republicano.

El mandatario estadounidense sentenció: “Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a EEUU. ¡Gracias por su atención!”.