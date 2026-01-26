Una ola de frío extremo y nevadas castiga a Estados Unidos

La tormenta invernal Fern avanzó este fin de semana sobre buena parte de Estados Unidos y mantiene bajo alerta a cerca de 140 millones de personas —más del 40% de la población—, desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. Ya se reportaron más de 13.500 vuelos cancelados por las malas condiciones meteorológicas.

Con temperaturas extremas, nevadas intensas y acumulación de hielo, el temporal fue calificado como “inusualmente extenso” y encendió advertencias por rutas convertidas en trampas de hielo y posibles cortes de electricidad que podrían extenderse por varios días. Después de pasar por el sur del país norteamericano, los meteorólogos dijeron que se espera que el fenómeno comience a moverse hacia el noreste, para dejar caer entre 30 y 60 centímetros de nieve acumulada desde Washington hasta Nueva York y Boston. “Lo que hace única a esta tormenta es que, inmediatamente después, va a hacer muchísimo frío”, explicó Allison Santorelli, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.