The New York Times alerta sobre el colapso de Trump

El prestigioso diario estadounidense The New York Times publicó dos editoriales con fuertes cuestionamientos contra el presidente Donald Trump, tras el asesinato de un ciudadano en Minnesota por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El periodista David Brooks recordó la advertencia del jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, sobre el riesgo de un estallido social y sostuvo que el país se encamina hacia un colapso.

En su publicación, Brooks describió a Trump como un ególatra cuyo narcisismo se profundiza con el tiempo, derivando en violencia y decisiones cada vez más extremas. Señaló que en 2025 Estados Unidos participó en más de 600 bombardeos en distintos países, reflejo de una política exterior agresiva.

Por su parte, la columnista Masha Gessen alertó que “el terrorismo de Estado ha llegado”, tras semanas de brutalidad policial en Minneapolis. Denunció asesinatos, detenciones arbitrarias y operativos violentos contra ciudadanos comunes, incluyendo mujeres, niños y familias enteras. Gessen advirtió que el Gobierno busca instalar un estado de miedo permanente, donde nadie puede sentirse seguro.

Los editoriales reflejan la creciente preocupación por el rumbo del país y el impacto de las políticas de Trump en la democracia y la vida cotidiana.