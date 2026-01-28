Asumió el nuevo presidente de Honduras

El conservador Nasry Tito Asfura asumió la jornada pasada como nuevo presidente de Honduras para el próximo período de cuatro años, suplantando a Xiomara Castro. “Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución las leyes como lo dicen los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos”, destacó el flamante mandatario. Asfura, líder del conservador Partido Nacional de Honduras, había resultado ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. Vale recordar, que el proceso electoral estuvo marcado por un escrutinio prolongado, lento y con reiteradas fallas técnicas, que se extendió durante casi un mes y concluyó con un resultado presidencial estrecho.

El presidente, quien tres días antes de las elecciones recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no fue reconocido como presidente por la mandataria saliente, aduciendo que hubo “fraude” en los comicios. “Quiero desearle suerte a Tito Asfura. Esperamos que Honduras continúe con este proyecto de crecimiento para el país, eso lo deseamos todos los hondureños, que sea lo mejor para Honduras”, sostuvo Castro, quién además advirtió que “el partido Libre volverá al poder más temprano que tarde”.

Asfura no invitó a presidentes y jefes de Estado de otros países al acto de investidura por razones de “austeridad”, y prefirió asumir su mandato en la sede del Parlamento, contrario a las tradicionales investiduras en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de la capital hondureña. Así, asistieron a esta ceremonia de investidura embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en el país.