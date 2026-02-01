El Papa León XIV pidió bajar la tensión entre EE.UU. y Cuba

Durante el rezo del Ángelus, el Papa León XIV dedicó su mensaje dominical a la situación internacional y a la necesidad de reducir tensiones. El Pontífice expresó su preocupación por la escalada entre Washington y La Habana y reclamó que se privilegie el diálogo para evitar un escenario de violencia.

El Pontífice habló ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro y abordó temas que van desde la moralidad en la guerra hasta la crisis diplomática en América. En el marco de una jornada dedicada a las víctimas civiles de conflictos, condenó los ataques contra poblaciones indefensas y los calificó como una injusticia que debe terminar.

Respecto de la relación entre Cuba y Estados Unidos, León XIV señaló que las amenazas recientes contra la isla refuerzan un clima de hostilidad. Frente a ello, instó a los líderes políticos a promover gestos concretos de distensión.