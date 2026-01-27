Investigadores españoles lograron curar el cáncer de páncreas en ratones





El investigador español Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), presentó una prometedora estrategia terapéutica para combatir uno de los tumores más letales: el cáncer de páncreas. Según estimó, las primeras pruebas en humanos podrían comenzar dentro de tres años, siempre que se logre una inversión inicial de unos 30 millones de euros.

El cáncer de páncreas es actualmente uno de los más temidos por su elevada mortalidad. Cada año se diagnostican en España alrededor de 10.000 nuevos casos y cerca de 8.000 personas fallecen a causa de esta enfermedad. Solo uno de cada diez pacientes logra sobrevivir más de cinco años, lo que refleja la urgencia de encontrar tratamientos más eficaces.

En este contexto, el equipo liderado por Barbacid, con financiación de la Fundación CRIS Contra el Cáncer —que aportó 3,6 millones de euros en los últimos seis años—, logró eliminar por completo tumores de páncreas en modelos animales mediante una triple combinación terapéutica. Se trata de un avance sin precedentes: los tumores desaparecieron sin efectos secundarios significativos y con una duración de la respuesta nunca observada hasta ahora.

La estrategia se basa en atacar simultáneamente tres dianas moleculares clave para la supervivencia y proliferación de las células tumorales. El tratamiento combina un inhibidor selectivo del oncogén KRAS, principal motor del cáncer de páncreas, con otros dos fármacos dirigidos contra las proteínas EGFR y STAT3, fundamentales en las vías de señalización que favorecen el crecimiento tumoral. La acción conjunta sobre estos tres blancos permite bloquear los mecanismos de resistencia que suelen frustrar las terapias convencionales.

Los resultados, publicados en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), muestran que los tumores desaparecieron por completo en distintos modelos de ratón, incluidos los denominados PDX, en los que se implantan tumores humanos. Incluso después de más de 200 días sin tratamiento, los animales permanecían libres de la enfermedad y sin signos de toxicidad.

El siguiente paso es trasladar estos hallazgos a la clínica. Barbacid calcula que serán necesarios unos tres años para iniciar un ensayo en humanos y, para ello, se requerirá una inversión cercana a los 30 millones de euros. “Hace falta ese dinero para empezar y determinar en fase 1 si merece la pena seguir”, señaló el investigador, quien hizo un llamamiento a fondos de inversión interesados en “un proyecto con mucho riesgo, pero con un retorno potencial impresionante”.

De confirmarse su eficacia y seguridad, esta terapia podría aplicarse tanto en pacientes recién diagnosticados como en aquellos que no hayan respondido al tratamiento convencional, abriendo una nueva esperanza frente a uno de los cánceres más agresivos y difíciles de tratar.