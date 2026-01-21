Argentina subió al podio en el Mundial del Helado en Italia

Concluyó la Gelato World Cup 2026 en Italia, y el equipo de la Selección Nacional del Helado Artesanal, creado en conjunto por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) y la Federación de Trabajadores Pasteleros, obtuvo el tercer lugar en el podio, detrás de Francia que quedó segunda y el campeón fue Singapur.

El Mundial del Helado 2026 tuvo lugar en Rimini, en el marco de la feria Sigep que comenzó el viernes 16 y se extendió hasta este martes 20. Además de Argentina, acudieron representantes de Bélgica, China, Ecuador, Francia, Japón, Indonesia, Italia, México, Perú, Polonia y Singapur. La delegación nacional estuvo compuesta por su capitán, Eduardo Zacaría, y Diego Colaneri, Diego Calculli y Sergio Mercado.

En la competencia se evaluó el desempeño y las habilidades en distintas modalidades, donde cada equipo estaba conformado por cuatro integrantes, y cada grupo presentó una temática a desarrollar en las distintas pruebas. Entre alguna de las presentaciones Argentina eligió Caja Misteriosa, donde el equipo le tocó frambuesa y prepararon un delicioso sorbete de esa fruta y romero que despertó curiosidad por la intensidad de su sabor. Otra de las presentaciones fue Vassoio Tronquetto, que era una forma cilíndrica con una base de bizcocho de chocolate, con base crocante con cobertura de helado marrón glacé, junto con un decorado de gelatina de marrón glacé y castañas en almíbar. En su interior, una segunda capa de bizcocho de chocolate, helado de gianduia latte y un corazón de helado de sabayón y gelatina de frambuesa. Este postre fue uno de los que más le gustó al jurado. Otro fue Paletas heladas, donde se inspiraron en las mariposas. La primera con un corazón de mermelada de frutilla, junto con helado de crema agrumanta y helado de pistacho en su interior; con cobertura de chocolate y un decorado de glaseado de hibiscus y frambuesa, gelatina de coco y lima y Tuille negra. Mignones: El seleccionado elaboró un mignón de chocolate blanco, uno de chocolate con leche y un tercero con dulce de leche.

A la hora de poner los puntajes, los jueces tuvieron en cuenta la higiene, trabajo en equipo, técnica, calidad organoléptica, esto tiene que ver con el sabor, color, textura, sensación de frío, y también la creatividad e innovación y finalmente la presentación final.