Riesgo bajo por cianobacterias en la región

La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires informó que existe un riesgo bajo por cianobacterias en las costas de la región, tanto en Ensenada como en Berisso. Así, señalaron que si bien hay presencia de cianobacterias, se encuentran en niveles inferiores a los de una floración. Al ser riesgo amarillo, el uso recreativo y la pesca no se ve afectado. Además, en el caso de bañarse las autoridades recomiendan enjuagarse con agua limpia al salir. Lógicamente, no se debe consumir el agua directamente del río o laguna. Las cianobacterias, organismos que generalmente se manifiestan con un color verdoso en el agua, pueden ser perjudiciales para la salud humana y animal. Algunas especies de estas bacterias pueden provocar síntomas como diarreas, vómitos, dolores de cabeza, debilidad muscular y alergias en la piel. Además, ante una posible intoxicación, se debe recurrir al hospital o salita más cercano.