Por primera vez intervinieron el Parque Nacional de Los Alerces

Por primera vez desde su creación, el Parque Nacional Los Alerces fue intervenido por la Administración de Parques Nacionales (APN) debido a la difícil situación que atraviesa por los incendios forestales en Chubut. La medida fue adoptada en el marco de la emergencia ígnea, mientras continúan los trabajos para combatir las llamas.

Según informó oficialmente la APN, se conformó un Comité de Intervención que asumirá de manera transitoria todas las funciones que habitualmente corresponden a la intendencia del parque. La decisión apunta a garantizar el correcto funcionamiento institucional, operativo y administrativo del área protegida en un contexto excepcional.

Desde el organismo explicaron que, tras una evaluación integral de la situación, se consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional para fortalecer la conducción del parque y optimizar la respuesta frente a la emergencia.

Además, en el comunicado se hizo referencia a las causas judiciales en curso a partir de una denuncia penal presentada ante la Fiscalía Federal de Esquel, que investiga presuntos hechos de abuso de autoridad y negligencia en el manejo del incendio forestal.

Recordemos que el Parque Nacional Los Alerces, fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, protege más de 259 mil hectáreas de la ecorregión de los Bosques Patagónicos. Desde el inicio del fuego, el parque permanece cerrado al turismo y se restringió el ingreso a toda persona ajena al operativo de emergencia.

Desde que comenzaron los primeros incendios en la provincia de Chubut ya se consumieron más de 30.000 hectáreas, estos datos son aportados por Greenpeace que realizó un relevamiento donde, además, se informó que entre Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén se consumieron 15.000 hectáreas. Mientras que el incendio en el Parque Nacional Los Alerces, que todavía sigue activo, quemó 12.000 hectáreas. Al mismo tiempo, El Turbio, donde el fuego está contenido, hay 3.000 hectáreas afectadas.

Más de 400 brigadistas trabajan de manera coordinada, con el apoyo de 14 medios aéreos, entre los que se ven aviones y helicópteros hidrantes, para controlar que las llamas sigan destruyendo los bosques de la Patagonia que desde hace varias semanas el fuego no da tregua.