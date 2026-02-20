Milei ofreció el envío de Cascos Blancos a Gaza

Javier Milei participó en Washington de la reunión inaugural del Board of Peace (Directorio de la Paz), organismo creado por Donald Trump para desactivar el conflicto en Medio Oriente y desafiar el rol de la ONU.

En primer lugar, el mandatario estadounidense revindicó a su par argentino en el discurso de apertura: “¿Dónde está el presidente Milei? Le di mi apoyo. Yo le doy apoyo a la gente que me gusta. Este caballero iba un poco por detrás en las encuestas, pero terminó ganando en forma aplastante”.

A su turno, el líder libertario habló de “la nueva Argentina” donde “defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad y sus instituciones derivadas, la igualdad de la ley, la libertad de expresión y el libre comercio”. Al mismo tiempo, calificó estos valores como “prerrequisitos para la paz” y destacó la “determinación” y el tipo de “diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz” de Trump.

Por otra parte, Milei afirmó que el país pone a disposición la colaboración de los cascos blancos como parte de una futura fuerza internacional destinada a garantizar la estabilidad en la Franja de Gaza. Se trata del cuerpo civil especializado en asistencia humanitaria y operaciones internacionales de emergencia.

Más allá del componente humanitario, la propuesta tiene lectura política: refuerza el posicionamiento internacional del Gobierno argentino y marca un involucramiento directo en iniciativas de seguridad internacional impulsadas por Trump.

Por último, cabe destacar que Milei arribará nuevamente al país este viernes por la mañana.