Milei ofreció el envío de Cascos Blancos a Gaza
El ofrecimiento se dio en Washington durante un foro internacional sobre paz en Medio Oriente.
Javier Milei participó en Washington de la reunión inaugural del Board of Peace (Directorio de la Paz), organismo creado por Donald Trump para desactivar el conflicto en Medio Oriente y desafiar el rol de la ONU.
En primer lugar, el mandatario estadounidense revindicó a su par argentino en el discurso de apertura: “¿Dónde está el presidente Milei? Le di mi apoyo. Yo le doy apoyo a la gente que me gusta. Este caballero iba un poco por detrás en las encuestas, pero terminó ganando en forma aplastante”.
A su turno, el líder libertario habló de “la nueva Argentina” donde “defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad y sus instituciones derivadas, la igualdad de la ley, la libertad de expresión y el libre comercio”. Al mismo tiempo, calificó estos valores como “prerrequisitos para la paz” y destacó la “determinación” y el tipo de “diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz” de Trump.
Por otra parte, Milei afirmó que el país pone a disposición la colaboración de los cascos blancos como parte de una futura fuerza internacional destinada a garantizar la estabilidad en la Franja de Gaza. Se trata del cuerpo civil especializado en asistencia humanitaria y operaciones internacionales de emergencia.
Más allá del componente humanitario, la propuesta tiene lectura política: refuerza el posicionamiento internacional del Gobierno argentino y marca un involucramiento directo en iniciativas de seguridad internacional impulsadas por Trump.
Por último, cabe destacar que Milei arribará nuevamente al país este viernes por la mañana.