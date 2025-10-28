Agenda deportiva platense con definiciones y postergaciones

Rugby: San Luis jugará el 8 de noviembre

La final del reducido por la permanencia entre Champagnat y San Luis fue programada para el sábado 8 de noviembre en la cancha de La Plata RC. El horario no fue definido y la URBA resolvió que el sábado que viene (1 de noviembre) se dispute la Final entre Newman y SIC para resolver el campeón de la temporada.

De este modo, el equipo Marista entrenará toda esta semana y la que viene para preparar el partido final y tratar de quedarse en la elite del rugby argentino formando parte del próximo Torneo Top 14 del año que viene, para el cual ya ascendieron Atlético del Rosario y Los Matreros.

Sin fútbol infantil por las lluvias

Debido a las intensas lluvias que se registraron entre el viernes y el sábado, los partidos de fútbol infantil de las distintas Ligas de La Plata no pudieron jugarse y serán reprogramados para el sábado que viene. Es factible, además, que se busque una fecha en noviembre para poder adelantar y jugar los partidos que están pendientes y llegar a la finalización de los campeonatos antes del 10 de diciembre.

Tampoco hubo fútbol en la Liga y siguen las reuniones

Como consecuencia de las elecciones, la décima fecha del Torneo Clausura de Primera A de la Liga Amateur platense no pudo jugarse y retomará el próximo fin de semana.

Además, como anticipó El Clásico, esta semana seguirán las reuniones para evitar la suspensión definitiva de los campeonatos de la categoría Seniors, como consecuencia de sucesivos incidentes entre jugadores, tal cual lo ocurrido en la última fecha en el partido entre Unidos de Olmos y ADIP.