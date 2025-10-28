Sosa fue operado y se perderá el partido de vuelta por Copa Libertadores ante Flamengo

Santiago Sosa fue operado este lunes por la fractura que sufrió en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América, en el que Racing cayó por 1-0 ante Flamengo en el estadio Maracaná.

Cuando el encuentro se terminaba, Marcos Rojo le pegó un codazo a Sosa cuando los dos saltaron en busca de la pelota y el capitán de la Academia terminó con el ojo completamente hinchado y sangre en la nariz. La fractura es en el seno maxilar superior derecho.

En algún momento se especuló con la chance de que pueda estar el miércoles que viene con algún tipo de protección, pero la fractura era muy importante y podía poner en riesgo la zona ocular.

Los plazos de la recuperación rondarían las cuatro y seis semanas, por lo que habrá que ver si Sosa puede llegar a estar presente en una hipotética final de Copa Libertadores, que sería el 29 de noviembre en Lima, Perú.