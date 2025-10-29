Se acerca la última gira de la Selección Argentina con Messi y varios tapados

Se va cerrando el año futbolístico para la Selección Argentina. Pese a las gestiones de la AFA para encontrar otro rival, finalmente habrá un solo amistoso. El último del 2025 será contra Angola, el próximo 14 de noviembre en su capital Luanda. La lista de convocados saldría esta semana y brillaría la presencia de Lionel Messi, como así también de varias caras nuevas.

Lionel Scaloni citará a Leo y a varios de los nombres fuertes de este plantel, pero su idea en la gira internacional que se asoma en el calendario es hacer pruebas (Mastantuono y Nico Paz seguramente puedan convivir en un futuro) y darles una chance a un puñado de jugadores que empiezan a hacer méritos para ponerse la camiseta albiceleste.

Luego de un destacado Mundial Sub 20, se espera que sean llamados Julio Soler y Gianluca Prestianni.