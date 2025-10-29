Racing busca el pasaje a Lima ante el poderoso Flamengo

La noche del miércoles será decisiva para Racing Club: desde las 21.30 hs en el estadio Presidente Perón, disputará la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores 2025 frente a Flamengo, con la obligación de remontar el 1-0 sufrido en el Maracaná. El árbitro del partido será el chileno Piero Maza y habrá transmisión para todo el país en la pantalla de Telefe.

En el partido de ida, la Academia estuvo cerca de rescatar un resultado positivo en Brasil, e incluso contó con intervenciones destacadas de su arquero Facundo Cambeses. Sin embargo, el gol sobre el final inclinó la balanza para los cariocas.

Para esta revancha, Racing afronta además la baja de Santiago Sosa, quien deberá operarse por una fractura en el seno maxilar superior derecha tras un choque con Marcos Rojo.

Del otro lado, Flamengo llega con ciertas complicaciones. El equipo perdió su liderato en el Brasileirao tras caer ante Fortaleza, y además tiene la sensible baja de Pedro, lesionado en el antebrazo, lo que reduce sus opciones ofensivas para la definición.

Aun así, el conjunto carioca ha sido una muralla defensiva en la Copa: ha recibido apenas cinco goles en todo el torneo, un registro que le da confianza para cerrar la serie fuera de su casa.

El ganador de este duelo avanzará a la final de la Copa Libertadores, que para esta edición está prevista en Lima. Mientras tanto, el otro finalista saldrá del duelo entre Palmeiras y Liga de Quito, que llegan con ventaja de tres goles para el elenco ecuatoriano.

Racing necesita reacción, coraje y eficacia. Flamengo, por su parte, llegará con su defensa firme como bandera. La historia de la Libertadores podría escribirse en Avellaneda.

Más de 800 efectivos para el operativo en Avellaneda

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte dispuso un operativo de seguridad integral con la participación de alrededor de 800 efectivos policiales, 160 agentes de seguridad privada y 300 de Utedyc.

El dispositivo incluirá además siete ambulancias, 18 socorristas, cinco carpas sanitarias, una autobomba y una comisaría móvil, con el objetivo de garantizar un desarrollo seguro y ordenado del evento, que contará con público local y visitante.

Las puertas del estadio se abrirán a las 18.30, mientras que, de ser necesario, el acceso visitante podrá habilitarse desde las 17.30 horas. Aprevide recomendó a los simpatizantes llegar con tiempo, ya que habrá controles de carnet y DNI, además de un monitoreo con cámaras de seguridad en los accesos y alrededores.