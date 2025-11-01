Rugby: Newman y SIC, cara a cara por la gloria en la final del URBA Top 12

Esta tarde se disputará la gran final del URBA Top 12 Copa Macro. Desde las 16:40, en La Catedral, Newman y SIC se verán las caras para definir al campeón del rugby de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN 2 y Disney+ Plan Premium.

Después de una actuación brillante ante Belgrano Athletic, Cardenal Newman regresa a una final del Top 12 después de 17 años. El equipo de Benavídez se impuso por 41-24, con seis tries y una labor destacada de su pareja de medios, Lucas Marguery y Gonzalo Gutiérrez Taboada, figuras en una noche lluviosa en La Catedral. La última vez que Newman había llegado a esta instancia fue en 2008, cuando cayó ante Hindú tras igualar en semifinales con el SIC. Los 41 puntos del Bordó ante Belgrano fueron la tercera mejor marca de la historia en una semifinal desde 1998.

El rival será el siempre competitivo SIC, que se quedó con la edición 142° del clásico de San Isidro, al superar al CASI por 13-9. El conjunto de Boulogne, dirigido por Lalo Victorica, alcanzó su 13ª final bajo el formato actual e igualó a Hindú Club en presencias. En total, el Zanjero acumula 27 títulos y ocho consagraciones desde que se disputa una final: 1999, 2003, 2004, 2010, 2011, 2019, 2022 y 2023.

La Catedral será el escenario ideal para una definición que promete intensidad, historia y un ambiente único. Newman busca su primera corona en el Top 12; el SIC, reafirmar su dominio reciente.

Además, el domingo 2 de noviembre en el CASI se jugará la final del Torneo Femenino de la URBA entre La Plata RC y Ciudad de Buenos Aires, líderes de la fase regular. Será a las 17 hs, y en la previa, La Salle y Del Oeste definirán el título de Primera B desde las 15 hs.