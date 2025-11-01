TC: movimientos al volante para las escuderías pensando en el 2026

La temporada 2026 del Turismo Carretera se aproxima y los equipos comienzan a definir sus estructuras. El Maquin Parts Racing será uno de los que presente grandes cambios: con la llegada de los Mercedes, el equipo dejará atrás los Mustang y solo mantendrá un Toyota en pista. Tras la salida de Marcelo Agrelo, se esperaba que Gastón Ferrante continuara, pero el piloto confirmó que tampoco seguirá en la escudería. El #114 se sumará al Di Meglio Motorsport, donde volverá a correr con Ford, la marca con la que fue campeón del TC Mouras en 2009. Aunque la CAF ya lo había adelantado, este viernes el propio Ferrante lo confirmó en sus redes sociales: “Voy a estar corriendo la próxima temporada con un Ford Mustang, motorizado por Stupiello, junto al Di Meglio Motorsport. Vuelvo a la marca del óvalo, con la que fui campeón del TC Mouras, y al equipo con el que debuté en el TC. Será un nuevo desafío que afronto con las mismas ganas de siempre”, expresó el piloto en su cuenta de Instagram.