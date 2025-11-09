Unidos logró un triunfo agónico y vuelve a ser líder en la Liga

Se nos fue un sábado de mega acción en el campeonato de la Liga Amateur Platense de Fútbol. Por la fecha número 11 del Clausura de la Divisional A tuvimos encuentros realmente vibrantes, con mucha emoción y con situaciones que empiezan a tener certezas pensando en el tramo final de la temporada tanto en la parte alta como la permanencia en la categoría.

Unidos de Olmos fue el gran ganador de este nuevo capítulo del certamen, en una visita pesada para los dirigidos técnicamente por Leandro Sarco que tuvieron que ir a Gorina. El Azulgrana, con gol de penal de Ronaldo Rolón en tiempo de descuento, venció por 1-0 a Polideportivo Gonnet.

Los del oeste platense saltaron a la punta del certamen, capitalizando la derrota de Centro Fomento Los Hornos, que venía como líder, y cayó por 1-0 ante Adip en el Olímpico de Villa Castells, con tiro penal de Jerónimo Casas en la primera parte. Los de la dupla técnica compuesta por Lucas Cabillón y Bautista Giamperi sufrieron la expulsión de Sebastián Sinay y Ramiro Pascuet.

Otro golpe en la jornada sabatina se dio en la Avenida Antártida, con la gran victoria de Círculo Cultural Tolosano, 3-2 frente a Centro Fomento Ringuelet. Los de Jorge Casanueva quedaron muy complicados con la permanencia y terminaron con su gran figura Matías Sica defendiendo el arco con los guantes puestos.

Siguiendo con el repaso, Asociación Nueva Alianza logró un triunfo vital en su puja por mantener la categoría, al aplastar por 3-1 a Las Malvinas en barrio El Retiro. Este resultado le da aire a los de Facundo Dadi. Además, Asociación Coronel Brandsen batió por 1-0 a Asociación Iris con dos hombres menos, en un trámite complejo y con el Multicolor ahora en zona de descenso.

Finalmente, Estrella le ganó 1-0 a Everton; Crisfa empató 1-1 con Criba y San Lorenzo de Villa Castells goleó 3-0 a Alumni en Los Hornos.