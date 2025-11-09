Hockey: Santa cerró el año con un empate

El Tricolor terminó un nuevo año en la Primera División A de Damas del Hockey Metropolitano con una igualdad por 1 a 1 ante San Fernando en Manuel B. Gonnet.

Ante su gente, Santa Bárbara cerró un año que lo dejó en la antesala de su objetivo, quedándose en el séptimo lugar de la tabla y no pudiendo así ingresar en los Playoffs para pelear por el título de la temporada.

De todas formas, el equipo consiguió una regularidad sobre el final del torneo, logrando escalar puestos y consolidar un mejor juego de cara al próximo año.

En cuanto a la definición del campeonato, el 15 de noviembre se jugarán los Playoffs hasta llegar a la final que se disputará el próximo 29 de noviembre.