El Indio tuvo su primer ensayo formal en Cambaceres

El primer equipo de Defensores de Cambaceres tuvo el primer partido formal para Hernán Darío Ortíz como director técnico. El Indio aprovechó a ver en acción a sus futbolistas, a la espera de definir el armado del plantel pensando en la temporada 2026 de la Primera C Metropolitana.

En las instalaciones del Polideportivo Gonnet en Gorina, el Rojo se midió en dos tiempos de 35 minutos contra un selectivo de Agropecuario, dirigido por un hombre conocido en Ensenada como Alejo Santa María y que disputa las divisiones juveniles de la Primera Nacional con los hombres del Amarillo en un convenio realmente importante.

En el primer bloque, Camba fue ampliamente superior y marcó cuatro goles por medio de Franco Romero, dos de Javier Sequeyra y uno en contra. Abalos; Duarte, Reyes, Alderetes, Odello; Rodolfo Fernández, Coronel, Matías Domínguez, Sequeyra; Romero y Meschini fueron los once que plantó en cancha el flamante DT.