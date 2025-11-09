Estudiantes cayó ante Tigre y complicó su clasificación a las copas internacionales

El conjunto de Eduardo Domínguez no logró hacer pie y se fue con las manos vacías en un partido clave para sus aspiraciones internacionales. Para colmo, Guido Carrillo fue expulsado en el complemento, lo que complicó aún más el panorama del “Pincha”, que no pudo reaccionar.



Con esta derrota, Estudiantes quedó comprometido en su lucha por clasificar a la Copa Sudamericana 2026, e incluso ve cada vez más lejana la posibilidad de meterse en la pelea por la Copa Libertadores.

El equipo platense deberá recuperarse rápidamente y sumar en las próximas fechas si quiere mantener viva la ilusión de disputar un torneo continental el próximo año.



Por su parte, Tigre celebró un triunfo vital que lo reposiciona en el certamen tras una campaña irregular y lo llena de confianza de cara al cierre del campeonato.