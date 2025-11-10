Aldosivi venció a Banfield con un penal polémico en el final

El conjunto de Mar del Plata logró un milagroso triunfo 1-0 ante Banfield en el estadio Florencio Sola, donde el Tiburón sumó tres puntos de oro en la última jugada del partido para mantener la esperanza de lograr la permanencia, un objetivo que el Taladro consiguió en la victoria frente a Lanús. El cierre del cotejo fue cargado de polémicas, ya que Luis Lobo Medina sancionó un penal en tiempo de descuento luego de ser convocado por el VAR, ya que no lo había sancionado en primera instancia. Federico Gino lo cambió por gol.

Tras un primer tiempo discreto, con escasas llegadas, Aldosivi pareció estar un poco más convencido de ir por la victoria. Sin embargo, Banfield emparejó las acciones en el complemento y tuvo su primera llegada franca al arco a los 12 minutos, cuando Rodrigo Auzmendi quedó mano a mano con Jorge Carranza, quien salvó el gol achicando con el pecho.

En la última jornada, el Tiburón se jugará una final en Mar del Plata frente a San Martín de San Juan en el que podría salvar la categoría o descender a la Primera Nacional. El Taladro, en tanto visitará en el cierre de la primera fase a Central Córdoba de Santiago del Estero a la espera de sellar su clasificación a playoffs.