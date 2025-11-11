El Rojo le ganó a Riestra y Argentinos a Belgrano, desplazando a River a la Sudamericana

En el estadio Guillermo Laza, Independiente logró un triunfo agónico 1-0 ante Deportivo Riestra por la fecha 15 del grupo B del Torneo Clausura 2025 y le dio una buena noticia a River, que igual está complicado. El duelo tuvo a los arqueros Ignacio Arce y Rodrigo Rey como figuras, quienes mantuvieron el cero en el marcador hasta el minuto 50 del segundo tiempo, cuando Gonzalo Montiel le dio la victoria al Rojo. De esta manera, se terminó el extenso invicto como local del Malevo, que se quedó en 27 partidos. En la última jornada, Independiente recibirá a Rosario Central, mientras que Riestra visitará a Godoy Cruz. El Rojo, además de tener que ganar, depende de otras variables para clasificar a la Copa Sudamericana, mientras que el Malevo perdió la chance de meterse en zona de Libertadores, aunque todo se decidirá el próximo domingo.

Por otra parte, Argentinos Juniors derrotó 1-0 a Belgrano y por ahora se metió en zona de Libertadores, desplazando a River a Sudamericana.