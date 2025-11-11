Anacleto y el Colo levantaron la huelga y en el Lobo “Reina” la paz…

A menos de 20 días de las elecciones y con el plazo para presentar listas cada vez más acotado, dos socios de Gimnasia se adjudicaron la resolución del problema que se había planteado en la previa al partido contra Vélez por la falta de pago y la huelga que habían comenzado los jugadores del plantel profesional.

Jorge el “Colorado” Reina confirmó que hizo una colecta junto a Carlos Anacleto, de Usina Tripera, para que los futbolistas tengan depositados los salarios de los meses atrasados ayer a la mañana.

Según pudo saber El Clásico, el dinero prestado equivale a una suma cercana a los 700 millones de pesos (unos 475 mil dólares según la cotización actual) y es lo que los jugadores estaban reclamando por retrasados salariales, premios y primas.

Además, la operación será asentada como Mutuo (no es donación) y podrá recuperarse rápidamente antes de fin de año, si la nueva comisión directiva decide vender el 50 por ciento del pase del jugador Alan Lescano (actualmente en Argentinos Juniors) a cambio de casi dos millones de dólares.

Con todo esto Usina dio otro paso a la victoria en las urnas y se puso al plantel profesional de su lado.

Toto achica diferencias y Di Loreto lanzó “la unidad”

El candidato Edgardo Medina (Toto Pueblo) achicó diferencias con Carlos Anacleto en las últimas encuestas que se lanzaron durante el fin de semana y en las cuales participaron los socios de Gimnasia.

Medina lanzó su programa de gestión y afinó las conversaciones con Chiqui Tapia para que el Lobo se haga fuerte en la AFA.

Además, ayer se confirmó lo que había anticipado El Clásico: se bajó Sebastián Gubia y ante la negativa de Usina Tripera de sumar a Emanuel Di Loreto y Diego Patiño, estos últimos armaron un frente al que bautizaron “Unir a Gimnasia”. Allí no está Daniel Onofri, a quien ayer no se lo vio en la cancha, pero quien presentará una lista apoyada por destacadas personalidades de la política local platense.