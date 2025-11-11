Guillermo, emocionado tras la ovación de la gente y el abrazo con su hijo

En la previa del partido, Guillermo y Gustavo Barros Schelotto fueron homenajeados por el club con la entrega de una camiseta. En paralelo, Nicolás habló con la prensa y explicó qué se siente tener enfrente a su papá: “Sí, es muy especial enfrentar a mi papá, nunca lo imaginé, siempre lo soñé, va a ser especial desde ese lado”.

Antes de que comience el duelo, Nicolás buscó a su papá en el banco y lo abrazó. Un momento emotivo para ambos y para todos los hinchas triperos. También saludó a Gustavo, su tío, y al resto del cuerpo técnico de Vélez.

Luego del partido, el técnico velezano e ídolo de Gimnasia habló en conferencia de prensa: “Mi hijo cumplió su sueño de jugar en este club. Como padre me pone muy contento todo lo que está viviendo. Hoy la gente me aplaudió y me recibió muy bien, les agradezco a todos”.