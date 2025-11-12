Gimnasia cerrará la última fecha con la ilusión de la clasificación

De pelear el descenso a ilusionarse con meterse en los playoffs. Así de loco es el fútbol argentino y por supuesto Gimnasia no está ajeno. En un fin de semana ideal, el Lobo derrotó a Vélez por 2 a 0 en el Bosque. Y ya sabe que bajará el telón de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, cuando visite el próximo lunes a Platense desde las 19:30 horas. Con determinados resultados y una victoria en Vicente López, el tripero podría meterse en los “mata-mata”.

El conjunto platense está en la décima ubicación de la Zona B con 19 puntos mientras que San Martín (SJ) y Sarmiento tienen la misma cantidad de puntos pero tienen mejor diferencia de gol.

Aunque los sanjuaninos están ocupando el octavo puesto, el último lugar para los playoffs, solamente podrán clasificar si logran la salvación del descenso. De lo contrario, liberarían un cupo para la instancia de “mata-mata”.

Por eso, el Lobo espera resultados negativos para ambos equipos. Además, el domingo tendrá otra chance más porque River, con 21 puntos, y Talleres con 20 puntos, también definen su pasaje a los octavos de final. El Millonario visita a Vélez, mientras que la “T” jugará el clásico en la misma condición ante Instituto.

El escenario es complejo y Gimnasia ya sabe que debe imponerse en cancha del Calamar y hacerlo por la mayor cantidad de goles posibles, cruzando los dedos previamente para llegar al pitazo inicial con chances reales de seguir soñando.

Zaniratto, entre la ilusión y la paciencia

En la conferencia de prensa post victoria ante Vélez, el entrenador tripero le dejó un mensaje claro a los hinchas : “Me genera emoción este presente. Siempre lo dije Gimnasia es mi vida y que se nos den los resultados, que se dé esta chance es algo que me emociona. Lo vamos a intentar, el objetivo de la permanencia ya quedó atrás. Ahora buscaremos meternos entre los 8. A la gente le pido paciencia, porque no depende solo de nosotros”.

FECHA 16

Viernes

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)

Domingo

17.00 Instituto – Talleres (Zona B)

17.00 Vélez – River (Zona B)

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

20.15 Newell’s – Racing (Zona A)

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A)

Lunes

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)

17.00 Belgrano – Unión (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)